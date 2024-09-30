Lüleburgaz'da Hasat Başladı: Kemikleri Demir Gibi Sağlam Yapıyor

PIRASANIN FAYDALARI NELERDİR?

Pırasa, içeriğindeki zengin besin maddeleri sayesinde sağlık için oldukça faydalı bir sebze olarak öne çıkıyor. İçerdiği flavonoidlerden biri olan kaempherol, kan damarlarını serbest radikallere karşı koruyarak kalp sağlığını destekliyor. Aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağı olan pırasa, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak hipertansiyon riskini azaltıyor.

Pırasa, kalsiyum ve K vitamini bakımından da zengin olup, kemik sağlığına katkıda bulunuyor. Magnezyum içeriğiyle de kemiklerin ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılamada rol oynuyor. Ayrıca potasyum, fosfor, demir, diyet lifi, B6 vitamini, A, C ve K vitaminleri gibi birçok besin maddesi barındırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.