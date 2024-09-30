Lüleburgaz'da Hasat Başladı: Kemikleri Demir Gibi Sağlam Yapıyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde pırasa hasadı başladı. Tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan pırasa, bölgede yetiştirilen öncelikli ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Pırasa, içeriğindeki zengin besin maddeleri sayesinde insan sağlığında çok fazla faydası bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Lüleburgaz'da gerçekleştirilen hasat sırasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Lüleburgaz ilçemizde üretimi yapılan pırasanın gerekli denetim ve kontrolleri, İlçe Müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından tamamlanmış ve pırasa hasadına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
PIRASANIN FAYDALARI NELERDİR?
Pırasa, içeriğindeki zengin besin maddeleri sayesinde sağlık için oldukça faydalı bir sebze olarak öne çıkıyor. İçerdiği flavonoidlerden biri olan kaempherol, kan damarlarını serbest radikallere karşı koruyarak kalp sağlığını destekliyor. Aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağı olan pırasa, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak hipertansiyon riskini azaltıyor.
Pırasa, kalsiyum ve K vitamini bakımından da zengin olup, kemik sağlığına katkıda bulunuyor. Magnezyum içeriğiyle de kemiklerin ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılamada rol oynuyor. Ayrıca potasyum, fosfor, demir, diyet lifi, B6 vitamini, A, C ve K vitaminleri gibi birçok besin maddesi barındırarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kronik iltihap riskini azaltan ve antiseptik özellik taşıyan pırasa, vücuda giren enfeksiyonlu hücrelerle mücadele ediyor. Düşük kalorili yapısı ve yüksek lif içeriğiyle kilo vermek isteyenler için de ideal bir besin olarak öne çıkıyor. İştahı dengeleyici ve şişkinliği azaltıcı etkisiyle sindirime katkı sağlıyor.
Pırasanın idrar söktürücü özelliği vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olurken, cildin parlak görünmesini destekleyen A ve C vitamini bakımından da oldukça zengin. A vitamini görme, büyüme, üreme ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkili olurken, C vitamini de kolajen üretimini destekleyerek cilt ve bağ dokularının güçlenmesine katkı sağlıyor.