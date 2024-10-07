Lüleburgaz Belediyesi'nden Üstyapı Çalışmaları

Lüleburgaz Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 28 ayrı noktada çalışma gerçekleştirdi.

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Lüleburgaz Belediyesi'nden Üstyapı Çalışmaları

Lüleburgaz Belediyesi altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda kent genelindeki çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda, Atlas Sokak’ta yol açımı, Susam Sokak’ta malzemeli yol çalışması ve Fatih 3'üncü ara sokak no: 12 önünde yol tamiratı çalışmaları gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sıcak asfalt çalışması, yol açımı, yol ve kaldırım tamiratı gibi çok sayıda alanda toplam 28 farklı noktada çalışma gerçekleştirdi. Müdürlük, her hafta başında hazırladığı programlar dahilinde Lüleburgaz’ın üstyapısında çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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