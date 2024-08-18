Lüks Otomobil Kırmızı Işıkta Hız Kesmedi, Kazaya Neden Olup Kaçtı!

Eskişehir'de kırmızı ışık yanmasına rağmen hız kesmeyen lüks otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza maddi hasarla atlatıldı.

Lüks Otomobil Kırmızı Işıkta Hız Kesmedi, Kazaya Neden Olup Kaçtı!

Eskişehir'de 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.23'te trafik kazası meydana geldi.

Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda trafikte kendilerine kırmızı ışık yanan araçlar beklerken, lüks bir otomobil hiç hız kesmeden yoluna devam etti. Trafik kurallarını ihlal eden lüks otomobil, o esnada yolun sol tarafından gelen cipin önüne çıktı.

Yaşanan küçük çaplı çarpışma sonrası cip olduğu yerde dururken, lüks otomobil yine hız kesmeden olay yerinden kaçtı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Eskişehir
Bu Sektörün Patronları Fellik Fellik Eleman Arıyor: Aylık 150 Bin TL Maaş Verecekler Bu Sektörün Patronları Fellik Fellik Eleman Arıyor: Aylık 150 Bin TL Maaş Verecekler
Atatürk Barajı'nda Yüksekten Düşen Güvenlik Görevlisi Öldü Atatürk Barajı'nda Yüksekten Düşen Güvenlik Görevlisi Öldü
Besihanede Çıkan Yangında 5 Büyük Hayvan Öldü Besihanede Çıkan Yangında 5 Büyük Hayvan Öldü
Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi! Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 3 Noktadaki Yangınlar Kontrol Altında Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması