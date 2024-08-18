Lüks Otomobil Kırmızı Işıkta Hız Kesmedi, Kazaya Neden Olup Kaçtı!
Eskişehir'de kırmızı ışık yanmasına rağmen hız kesmeyen lüks otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza maddi hasarla atlatıldı.
Eskişehir'de 16 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.23'te trafik kazası meydana geldi.
Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda trafikte kendilerine kırmızı ışık yanan araçlar beklerken, lüks bir otomobil hiç hız kesmeden yoluna devam etti. Trafik kurallarını ihlal eden lüks otomobil, o esnada yolun sol tarafından gelen cipin önüne çıktı.
Yaşanan küçük çaplı çarpışma sonrası cip olduğu yerde dururken, lüks otomobil yine hız kesmeden olay yerinden kaçtı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaynak: İHA