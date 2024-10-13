Lösemili Çocuklar İçin Tek Tek Toplandı

Tarsus Belediyesine bağlı Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanı'nda, LÖSEV’in Kurucusu Dr. Üstün Ezer'in katılımıyla Ezer ve lösemili bir çocuğu temsil eden heykelin açılışı yapıldı.

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Lösemili Çocuklar İçin Tek Tek Toplandı

Tarsus Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Dr. Üstün Ezer Zeytin Gen Koruma Alanında, çocukların doğal gıdayla beslenmeleri için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Zeytin Gen Koruma Alanında, LÖSEV Vakfına kayıtlı iyileşmiş gençler, yetişkin kanser hastaları ve gönüllüler ile zeytinler toplandı. Hasattan elde edilen doğal zeytinyağı, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklara tamamen ücretsiz tedavi imkânı sunan LÖSANTE Hastanesindeki çocuklara ulaştırılacak. Bu anlamlı proje ile hem çocukların tedavi süreçlerine katkıda bulunulması hem de toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunun pekişmesi amaçlanıyor.

Dr. Üstün Ezer, yapılan açılış için Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a teşekkür ederek, “Hep birlikte sevgi ve umutla hareket ederek, bu çocukların hayatlarına dokunma fırsatına sahibiz. Unutmayalım ki, her umut bir yaşam anlamına geliyor. Katkılarınız için hepinize teşekkür ederim. Birlikte daha güzel günlere ulaşacağız” dedi.

Kaynak: İHA

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