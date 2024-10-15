Liyakat Yine Çiğnendi... Hayrettin Özdemir AKP'ye Geçince Belediyeyi Ailesiyle Doldurdu!

İYİ Parti’den AKP'ye geçen Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, parti değişikliğinden sonra belediyeyi aile ve akrabalarıyla doldurdu. Bu kayırmacı işe alımlara tepki gösteren eski personel müdürü, Özdemir hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Liyakat Yine Çiğnendi... Hayrettin Özdemir AKP'ye Geçince Belediyeyi Ailesiyle Doldurdu!

AKP döneminde ciddi artış gösteren nepotizm (akraba kayırmacılığı), özellikle belediyelerde daha çok görülüyor. Son olarak İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir’in, aralarında kızının da yer aldığı 12 akrabasını işe aldığı öğrenildi. Eski Personel Şirket Müdürü İlhan Aydın, Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu.

Liyakat Yine Çiğnendi... Hayrettin Özdemir AKP'ye Geçince Belediyeyi Ailesiyle Doldurdu! - Resim : 1

YOLSUZLUK İDDİALARI DA DİLEKÇEDE

Odatv'nin haberine göre Aydın, dilekçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde belediyeye ait parsellerin ilk olarak 3 milyon TL’ye ihaleye çıkarıldığını alıcı çıkmayınca 1,5 milyon TL’ye Başkanı Özdemir’in kayınbiraderi Ö.T.’ye satıldığını belirtti. Aydın’ın iddiaları arasında belediyenin üst katının yurt olarak kullanılması da yer aldı. Burada 60 öğrencinin kaldığını belirten Aydın, toplanan paraların bir gıda şirketine aktarıldığını iddia etti. İlhan Aydın, Özdemir’in 12 akrabasını işe aldığını, tepkiler üzerine kızını işten çıkardığını da yazdı.

Liyakat Yine Çiğnendi... Hayrettin Özdemir AKP'ye Geçince Belediyeyi Ailesiyle Doldurdu! - Resim : 2

İşe alınan akrabaların listesi şu şekilde:

- Mustafa Özdemir- (kardeşi)

- Tuna Çalık-(Kızı)

- Ömer Özdemir- (yeğeni)

- Levent Özdemir-(yeğeni)

- Kenan Özdemir-(yeğeni)

- Ali Sarıkaya- (yeğeni)

- Yavuz Yılmaz- (yeğeni)

- Celalettin Yılmaz-(yeğeni)

- Recep Özdemir -(yeğeni)

- Murat Topal-(Kaynı)

- Erkan Özdemir-(amcasının oğlu)

- Fikret Bayrak-(amcasının oğlunun eniştesi)

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Kaynak: Odatv

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