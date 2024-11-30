Liseli Kavgasında Silahlar Konuştu, Yaralılar Var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde liseli 2 grup arasında çıkan kavga esnasında silah ile vurulan 2 öğrenci, yaralandı. Liselilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kavga, dün öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda yaşandı. Okul çıkışında parkta bir araya gelen lise öğrencileri arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Liseli Kavgasında Silahlar Konuştu, Yaralılar Var - Resim : 1

İKİ ÖĞRENCİ VURULDU

Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla 2 öğrenci yaralandı.

Liseli Kavgasında Silahlar Konuştu, Yaralılar Var - Resim : 2

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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