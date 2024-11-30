Liseli Kavgasında Silahlar Konuştu, Yaralılar Var

Kavga, dün öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda yaşandı. Okul çıkışında parkta bir araya gelen lise öğrencileri arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

İKİ ÖĞRENCİ VURULDU

Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla 2 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA