Liseli Kavgasında Silahlar Konuştu, Yaralılar Var
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde liseli 2 grup arasında çıkan kavga esnasında silah ile vurulan 2 öğrenci, yaralandı. Liselilerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga, dün öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki Selami Güneş Parkı'nda yaşandı. Okul çıkışında parkta bir araya gelen lise öğrencileri arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
İKİ ÖĞRENCİ VURULDU
Öğrenciler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla 2 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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