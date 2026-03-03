Lisedeki Öğretmen Cinayetine Yayın Yasağı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Fatma Nur öğretmenin bir öğrenci tarafından katledildiği 1 öğretmen ve 1 öğrencinin de yaralandığı olaya yayın yasağı kararı geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ün açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğretmenini ve bir öğrenciyi bıçakla yaralamıştı.

Okula sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 44 yaşıdaki öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınmış; İstanbul Valiliği ise olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA