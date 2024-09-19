Lisede Yangın Çıktı, Faciadan Dönüldü

Eskişehir’de bir lise binasında yangın çıktı. Binanın boş olması büyük bir faciayı engelledi.

Lisede Yangın Çıktı, Faciadan Dönüldü

Tepebaşı İlçesi Tunalı Mahallesi’nde bulunan Tunalı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda okulun en üst katında çıkan yangın söndürüldü.

Ekipler tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılırken, okulun yıkılacak olmasından dolayı boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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