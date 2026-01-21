Lise Öğrencisinin Boynuna Bıçak Dayayan Üniversite Öğrencisi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö.'nün (25) birlikte otobüse bindiği arkadaşı K.K.'nin (19) yüzüne çok yakın durduğunu fark etti. Duruma anlam veremeyerek ne olduğunu sorması üzerine B.Ö.'nün, paçasından "rambo" diye tabir edilen bıçağı çıkararak U.K.'nin boynuna dayayıp, "nefesini keserim" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi.

Otobüsten inerek olay yerinden uzaklaşan B.Ö., müştekilerin şikâyeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA