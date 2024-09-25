Lise Öğrencilerinin Kavgası Kanlı Bitti!

Gaziantep'te Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi önünde saat 15:00 sıralarında öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Ramazan Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA