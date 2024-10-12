Lise Öğrencilerinden Kadın Cinayetlerine Anlamlı Tepki: Okulda Seslerini Yükselttiler

İzmir Bornova’da bulunan Çimentaş Anadolu Lisesi öğrencileri, son dönemde artan kadın ve hayvan cinayetlerine karşı seslerini yükseltti. Öğrenciler sosyal medya ve WhatsApp üzerinden kurdukları 170 kişilik bir grup aracılığıyla organize oldu. Cinayetlere dikkat çekmek için bir pano hazırlayan öğrenciler, 11 Ekim Cuma günü panoyu okulda sergiledi.

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Lise Öğrencilerinden Kadın Cinayetlerine Anlamlı Tepki: Okulda Seslerini Yükselttiler

İzmir Bornova’da bulunan Çimentaş Anadolu Lisesi öğrencileri, kadın ve hayvan cinayetlerine karşı sosyal medya ve WhatsApp üzerinden kurdukları 170 kişilik bir grup aracılığıyla organize oldu. Öğrenciler, katliamlara dikkat çekmek için bir pano hazırladı.

Hazırlık sürecinde okul müdürlerinden de tam destek alan öğrenciler, 11 Ekim Cuma günü hazırladıkları panoyu okulda sergileyerek farkındalık yaratmayı amaçladı.

Lise Öğrencilerinden Kadın Cinayetlerine Anlamlı Tepki: Okulda Seslerini Yükselttiler - Resim : 1

YAKALARINA KATLEDİLEN KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI TAKTILAR

Öğrenciler, 10 Ekim Perşembe ve 11 Ekim Cuma günleri, yakalarına katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in fotoğraflarını takarak derslere girdiler. Kadın cinayetlerine karşı sessiz kalmadıklarını ve kurbanların unutulmaması gerektiğini vurgulayan gençler, topluma güçlü bir mesaj vermeyi hedeflediklerini aktardı.

VALİLİKTEN YÜRÜYÜŞ TALEBİ

Öğrenciler, daha geniş bir farkındalık oluşturmak için İzmir Valiliği’ne onlarca e-posta gönderdi. Bu e-postalarda, kadın ve hayvan cinayetlerine karşı barışçıl bir yürüyüş düzenlemek istediklerini belirterek resmi izin talep ettiler. Gençler, yürüyüşlerinin hem farkındalık yaratmak hem de toplumun her kesimini bu sorunlara karşı harekete geçmeye teşvik etmek için planlandığını ifade etti. Şu anda valilikten gelecek yanıtı bekleyen öğrenciler, gerekli izinlerin çıkması halinde yürüyüşü gerçekleştirmek için hazırlıklarına devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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