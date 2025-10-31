Lisans Krizi Büyüyor! Dev Platform Tüm Kanallarını Youtube’dan Kaldırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Önde Gelen Dijital TV Platformlarından Youtube TV, Disney ile yürüttüğü lisans yenileme görüşmelerinde anlaşmaya varamadı. Anlaşmazlık nedeniyle Disney’e ait birçok kanal artık platformda yayınlanmayacak.

Reuters’ın haberine göre, disney’in sahibi olduğu ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel ve ABC News Live gibi popüler kanallar, sözleşmenin süresinin dolmasıyla birlikte Youtube TV’den kaldırıldı.

YOUTUBE SERT AÇIKLAMA

Platform, perşembe gecesi saat 23.16’da sosyal medya platformu x üzerinden yaptığı açıklamada, “Disney ile olan sözleşmemizin yenilenme zamanı geldi. Ancak üyelerimizi dezavantajlı duruma düşürecek ve Disney’in TV ürünlerine avantaj sağlayacak koşulları kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Youtube TV, 10 milyondan fazla abonesi olduğunu belirterek, Disney’in teklif ettiği şartların fiyat artışına yol açacağını ve Disney’in canlı yayın servisi Hulu + Live TV’ye Haksız Avantaj Sağlayacağını Savundu.

DİSNEY: “GOOGLE REKABETİ ENGELLİYOR”

Disney Cephesi İse Google’ı Piyasa Gücünü Kötüye Kullanmakla Suçladı. Şirket Sözcüsü, “3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Google, rekabeti baltalıyor ve sektör standartlarını zayıflatıyor. Ancak biz sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” dedi.

ABONELERE TELAFİ KREDİSİ

Anlaşmazlığın devam etmesi halinde Youtube TV’nin abonelerine 20 dolarlık kredi tanımlayacağı açıklandı. Platformun, geçtiğimiz ay da başarısız müzakerelerin ardından İspanyolca yayın yapan Univision kanalını yayından kaldırdığı hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi