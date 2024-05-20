LİMAK'a Bodrum kıyağı: Orman ve sit alanına 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapacaklar!

LİMAK'ın Bodrum’da orman ve sit alanında yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi Projesi'nde 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Şirket, projeyi yapmak üzere 49 yıllığına işletme hakkı kazandı.

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LİMAK'a Bodrum kıyağı: Orman ve sit alanına 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapacaklar!

Beşli Çete'ye verilen imtiyazlara bir yenisi daha eklendi. LİMAK'ın Bodrum’da orman ve sit alanında yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi Projesi'nde ÇED'e gerek görülmedi.

Kamuoyunda 'Beşli Çete' olarak bilinen şirketler arasında yer alan Limak tarafından Bodrum’da orman ve sit alanında yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi Projesi için ''ÇED gerekli değildir'' kararı verildi. Şirket, projeyi yapmak üzere 49 yıllığına tahsis hakkı kazandı.

LİMAK'a Bodrum kıyağı: Orman ve sit alanına 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapacaklar! - Resim : 1

Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Bodrum’a bağlı Kızılağaç Mahallesi Gerenkuyu mevkiinde 36 bin 220 metrekarelik ormanlık alanda yapmayı planladığı 'Turizm Konaklama Tesisi' projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasını 4 Aralık 2023 tarihinde Muğla Valiliği’ne sunmuş ve 8 Aralık’ta ÇED süreci başlatılmıştı.

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ÇED sürecinin başlamasının ardından Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği ve bölge halkı, mahallelerinde denize ücretsiz bir şekilde girebildikleri yer olan Gerenkuyu’ya yapılacak projeye karşı çıkmış ve ÇED raporunun olumlu çıkması durumunda iptali için dava açılacağını duyurmuşlardı.

LİMAK'a Bodrum kıyağı: Orman ve sit alanına 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapacaklar! - Resim : 3

Orman ve sit alanında yer alan projeye, Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 24 Nisan’da ÇED Gerekli değildir kararı verildi. Karar, Bodrum Belediyesi’nin resmi internet sitesinde 17 Mayıs’ta duyuruldu.

49 YILLIĞINA LİMAK'A VERİLDİ

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsisi' kapsamında ihalesi yapıldı ve yatırımcı Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihaleyi kazandı. Buna göre şirket, projeyi yapmak üzere 49 yıllığına tahsis hakkı kazandı.

LİMAK'a Bodrum kıyağı: Orman ve sit alanına 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapacaklar! - Resim : 4

Şirket, 354 milyon lira yatırımla 312 ada 1 parselde bulunan 36 bin 220 metrekarelik araziye 214 odalı, 5 yıldızlı otel yapmayı planlıyor. Turizm tesisinde konaklama birimlerinin yanı sıra; havuzlar, ana restoranlar, alacarte restoranlar, lobi bar, havuz barı, fitness, sauna, spa, teknik alanlar, depo ve idari ofisler gibi birimler yer alacak.

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Beşli çete Limak Bodrum
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