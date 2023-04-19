Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevkini anlattı: 'Hiç yemek ayrımı yapmazdı'
Gazeteci Özcan Yıldırım’ın Şef Zeki Açıköz ile kaleme aldığı Siyasetin Sofrası’nda liderlerin damak zevkleri yer alıyor.
Eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a, eski başbakan Bülent Ecevit'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türk siyasetinin son 30 yılına damga vuran isimlerine yemek yapan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, liderlerin damak zevklerini anlattı.
Çankaya'daki ünlü bir otelin aşçıbaşı olan şef Açıköz, mesleğinde 44'üncü yılını doldurduğunu, bu süre zarfında hem Türk hem de dünya liderlerinden pek çok ismi ağırlama şansı bulduğunu belirtti.
Çalıştığı otelin protokol ağırlanan otellerin başında geldiğini dile getiren Açıköz, 5 cumhurbaşkanı, 6 başbakan, 2 başbakan yardımcısı ve bir ana muhalefet partisi liderinin yanı sıra dünya liderlerine de yemek yaptığını söyledi.
Liderlerin ne yiyip ne içtiğinin oldukça merak edildiğini belirten Açıköz, siyasetçilerin damak zevklerini gazeteci Özcan Yıldırım ile birlikte kaleme aldıkları "Siyasetin Sofrası" adlı kitapta anlattığını aktardı.