Lezzetiyle Dünyaya Nam Salan Meyvede Hasat Başladı: Bu Sene Bolca Yetişti, Çiftçiler Hasada Yetişemiyor

Lezzetiyle akılları baştan alan, birçok farklı ürüne çevrilen meyvede hasat başladı. Çiftçiler bu sene hasattan çok memnun, ürün fazla yetişti.

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Lezzetiyle Dünyaya Nam Salan Meyvede Hasat Başladı: Bu Sene Bolca Yetişti, Çiftçiler Hasada Yetişemiyor - Resim: 1

Kocaeli'de çiftçilere verilen destekle üretilen üzümlerin ilk hasadına başlandı. Kendine has tadı ve lezzetiyle bilinen üzümler, üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmit Kulfallı, Arızlı ve Akpınar'da Osmanbey, çavuş, kınalı yapıncak ve balbal üzüm türleri yetiştiriliyor. Gübre ve mazot desteğinden yararlanan üreticiler, olgunluğa ulaşan üzümlerin 1,5 ay sürmesi beklenen hasat mesaisine başladı. Kulfallı'da Yüksek Oğuz'a ait bağda gerçekleştirilen ilk üzüm hasadına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Dursun, Kulfallı Mahalle Muhtarı Yüksel Oğuz, Arızlı Mahalle Muhtarı Ruhan Menteş, Akpınar Mahalle Muhtarı Kenan Obuz ve üzüm yetiştiricileri katıldı.

Balaban ve beraberindekiler mevsimin ilk üzüm hasadını yaptı. Kesilen üzüm salkımları sepetlere dolduruldu, daha sonra traktör ve kamyonetlere yüklendi. Hasadın ardından toplanan üzümler, katılımcılara ve vatandaşlara ikram edildi. Üzüm yetiştiricileri, bu sene üzümün veriminden memnun olduklarını belirterek, kendilerine tarımsal desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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