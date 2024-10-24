Leyla Zana Sessizliğini Bozdu: 'Umut Işığı Doğdu, Gözümüz Aydın!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan 43 ay sonra ailesiyle ilk görüşmesini yaptı. Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan dün İmralı’ya gitti. Bu gelişmelerin ardından eski HDP Milletvekili Leyla Zana'dan paylaşım geldi.

Leyla Zana sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'GÖZÜMÜZ AYDIN'

"Çatışma ve savaşlardan feryat eden herkese bir umut ışığı doğdu! Barışı gözleyenlere selam geldi, gözümüz aydın!

Bizler, yani barışa susamış olanlar bu gelişmeleri, hukuki ve siyasi bir düzlemde demokratik çözüme dönüştürmeye çalışanların amasız, ancaksız yanında, arkasında duracağız. Ortadoğu coğrafyasına barış tohumları ekenler bilmeli ki; bu tohumları sulamaya devam edeceğiz.

'YARINLARIMIZ ÖZGÜR OLSUN'

Mesele köklü, tarihsel ve ağır! Hepimiz, en az yüzyıldır süren bu savaşın bitmesi için tarihsel, derin ve ciddi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. On yıllar önce ekilen barış tohumlarının bereketi bol olsun, yarınlarımız özgür olsun!"