'Leman' İddianamesi Kabul Edildi! SavcılıK Tahliye İstedi Ama...

Leman dergisine yönelik soruşturmada, iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık tahliye talep ederken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haftalık mizah dergisi Leman’da Hz. Muhammed’in resmedildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, tutuklanan Doğan Pehlevan, Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir ve Mehmet Tunçay Akgün hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Savcılığın sanıklar hakkında tahliye talep ettiği bildirilirken, hakim sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İlk duruşmanın 14 Kasım’da görüleceği belirtildi.

4 YIL 6'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU

Dergiye yönelik yürütülen soruşturma ise tamamlanmış, Leman dergisi Zafer Aknar, Ali Yavuz, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir, yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, Doğan Pehlevan için ise zincirleme şekilde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla iddianame düzenlenmişti. İddianamede, söz konusu kişiler hakkında 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: ANKA

