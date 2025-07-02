LeMan Dergisine Soruşturmada 4 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

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Mizah dergisi LeMan'ın son sayısında yayınlanan karikatürde Hz. Muhadmed'in tasvir edildiği yönündeki iddialar sonrasında bir grup derginin Taksim'deki ofisi önüne gelmiş tepki göstermişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, mizah dergisi LeMan’ın son sayısında Hz. Muhammed'e yönelik karikatür yayımlandığı iddiası üzerine "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

4 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

4 kişi tutuklama talebiyşe mahkemeye sevk edildi.

MALİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı zamanda LeMan dergisi yöneticilerinin yurt dışından mali destek alıp almadığının araştırılması için soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan soruşturma ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yürütülen soruşturma sırasında şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile yayımcı LM Basın Yayın Limited şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılığı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp-almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2025/142958 numaralı sıraya kayden CMK 160. Maddesi gereğince mali soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA