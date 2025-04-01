Lastiği Patlayan Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Sinek Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak taşlara çarptı ve ancak durabildi.

Olayın ihbar edilmesinin ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA