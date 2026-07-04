Lastiği Patlayan Minibüs Devrildi: 22 Tarım İşçisi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada çoğunluğu kadın 22 kişi yaralandı.

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Lastiği Patlayan Minibüs Devrildi: 22 Tarım İşçisi Yaralandı
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Kaza, Suruç ilçesi Yukarıbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Özberk'in (44) lastiği patlaması sonucu kontrolünü kaybettiği 63 E 3567 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çoğunluğu kadın 22 tarım işçisi, ambulanslarla Suruç, Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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