Lastiği Patlayan Kamyonet Yolun Ortasına Devrildi: 2 Yaralı

Konya’da lastiği patlayan kamyonet yolun ortasına devrildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Lastiği Patlayan Kamyonet Yolun Ortasına Devrildi: 2 Yaralı

Konya’da Karapınar - Ereğli Kara yolunun 20. kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. yönetimindeki kamyonet, Kesmez Mahallesi'nde aracın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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