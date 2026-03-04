Lal Denizli'nin Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin kan, idrar, saç ve tırnağından alınan örneklerle yapılan uyuşturucu testlerinin tamamı negatif çıktı. HalkTV'nin aktardığına göre, Adli Tıp Kurumu (ATK), test sonuçlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

NE OLMUŞTU?

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılmıştı. 20 Şubat'ta ifade veren Lal Denizli'ye uyuşturucu testi yapılmıştı.

