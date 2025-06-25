Lahey'de NATO Zirvesi Öncesi Aile Fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde fotoğraf çekimine katıldı. Erdoğan, fotoğraf çekimine ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet ederek geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Erdoğan, toplantı öncesinde yapılan fotoğraf çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çekimine ABD Başkanı Donald Trump'la sohbet ederek gelmesi dikkat çekti.
Kaynak: AA
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