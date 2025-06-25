Lahey'de NATO Zirvesi Öncesi Aile Fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde fotoğraf çekimine katıldı. Erdoğan, fotoğraf çekimine ABD Başkanı Donald Trump ile sohbet ederek geldi.

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Lahey'de NATO Zirvesi Öncesi Aile Fotoğrafı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, toplantı öncesinde yapılan fotoğraf çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraf çekimine ABD Başkanı Donald Trump'la sohbet ederek gelmesi dikkat çekti.

Lahey'de NATO Zirvesi Öncesi Aile Fotoğrafı - Resim : 1

Kaynak: AA

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NATO Recep Tayyip Erdoğan
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