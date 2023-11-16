KYK'da yine asansör kazası: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

KYK yurtlarındaki asansör arızları devam ediyor. Şimdi de Ankara'daki Çubuk Kız KYK yurdundaki içinde öğrencilerin bulunduğu asansör üçüncü kattan eksi 1'e düştü.

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KYK'da yine asansör kazası: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK'ya bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Halihazırda koğuş sistemini anımsatan odalar, hijyenik olmayan yurt koşulları, üniversite kazandığı şehirde barınma sorunu yaşayan öğrenciler, Aydın'da yaşanan cinayetin ardından ülkenin dört bir yanında eyleme geçmişti.

Aydın'da 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan arızalı asansörün ardından; Kastamonu, Bartın, Sivas, Muş ve Riza olmak üzere birçok şehirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlardaki arızalı asansörler düşmüştü.

YİNE ASANSÖR KAZASI

soL'da yer alan habere göre, imdi de Ankara'daki Çubuk Kız KYK yurdundaki asansör üçüncü kattan eksi 1'e düştü.

Düşen asansörün içerisinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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