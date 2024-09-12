KYK Yurt Yedek Sonuçları Belli Oldu

2024-2025 yılı KYK yurt yedek sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Sonuçlar Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu.



Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden görüntülenebilecek.

KYK YEDEK YURT NEDİR?

KYK yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor. Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.



Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.



2024-2025 KYK yurt ücretleri ise henüz belli olmadı.