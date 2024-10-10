KYK Yurdunda Korkunç İddia! Kız Öğrenciyi Zorla Araca Bindirip Tecavüz Ettiler

Mersin'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu’nda bir kız öğrenci zorla bir araca bindirilip tecavüze uğradı. Saldırganların elinden kaçarak araçtan atlayan gen. kız, kanlar içinde yurda sığındı. Olayın ardından yüzlerce öğrenci yurt bahçesinde toplandı. Eylemlere, KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de destek verdi.

ÖĞRENCİLER EYLEMDE: 'GÜVENLİĞİMİZ NEREDE?'

Güvenlik zafiyetini protesto eden öğrenciler “Kadına şiddete hayır!”, “Güvenliğimiz nerede?” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

ERKEKLER DE EYLEME KATILDI

Eyleme katılan öğrenciler, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Kız öğrencilere destek amacıyla KYK Erkek Yurdu’ndan da bir grup öğrenci eyleme katılarak, dayanışma gösterisinde bulundu. Erkek öğrenciler, “Kız arkadaşlarımız yalnız değildir!” sloganlarıyla destek verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek için soruşturma başlatılırken, olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ve deliller inceleniyor. Ayrıca, genç kızın hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun kontrol altında olduğu bildirildi.

Eylem yapan öğrenciler, yurt çevresinde güvenlik kameralarının sayısının artırılmasını, giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesini ve devriye gezen güvenlik görevlilerinin sayısının artırılmasını talep ediyor. Ayrıca, olayla ilgili şeffaf ve detaylı bir açıklama yapılmasını isteyen öğrenciler, yurt yönetiminin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

YETKİLİLER SESSİZ

KYK yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmezken, öğrenciler eylemlerine devam edeceklerini ve adalet için seslerini duyurmaya kararlı olduklarını belirtti.