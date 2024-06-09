KYK Kız Yurdu’nda bir öğrenciye mermi isabet etti!

Sakarya Sapanca KYK Kız Yurdu'nda 6 Haziran saat 00:20 sularında bahçedeki kamelyada oturan bir öğrenci omzunda ağrı hissetti. Omzunda kızarıklık ve sıyrık oluşan öğrenci, yere baktığında ise bir mermi gördü. Kısa bir süre sonra olay yerine jandarma ve sağlık personeli geldi. Jandarma olay yerinde bulunan öğrencilerin ifadesini alıp işlem başlattı.

Olay yeri incelemesinde ilk bilgilere göre yurt arazisine yakın boş bir araziden atış yapıldığı ve çevredeki bungalov arazilerine de yorgun mermi düştüğü tespit edildi. Söz konusu yurt binası daha önce de 3 öğrencinin içinde bulunduğu asansörün birkaç kat aşağıya düşmesiyle gündeme gelmişti.

"DENETLEME İSTİYORUZ"

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre; yaşadıkları olaylar nedeniyle can güvenliklerinden endişe duyan öğrenciler yurtta denetim yapılmasını talep etti.

Öğrenciler, "Daha önce defalarca kez asansör düştü yurdumuzda. Anlaştıkları firma gelip baktıktan bir saat sonra tekrar bozuluyor öyle bir firmayla anlaşmışlar. Yılın çoğunda 2 bloklu ve 6'şar katlı yurtta idarenin beceriksizliği yüzünden asansörü kullanamadık doğru düzgün. Yemeklerimizden defalarca kez kıl vb. şeyler çıktı. Yakın zamanda yurtta asansör düştüğünde içinde kalan öğrenciler panik atak geçirdi. Olay yarel basına yansıyınca da öğrenciler tehdit edildi" diyerek yurtta yaşadıkları sorunları anlattı.

CİMER'e toplu şekilde dilekçe gönderdiklerini de kaydeden öğrenciler, "Ama sonradan öğrendik ki gönderdiğimiz şikayetler bakanlık tarafından alt birime yani yurt idaresine yönlendiriliyormuş. Sonuç olarak şikayetler bize 'başımıza bela açmamamız, ayağımızı denk almamız' şeklinde tehdit olarak geri dönüyor. Bizler öğrenciler olarak yurdun denetlenmesini istiyoruz. Yurttaki kadın güvenlikler ahlak polisler gibi davranıyorlar. En ufak bir şeyden yakınacak olsak güvenlik görevlileri ismimizi alıp müdire hanıma iletmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.