Kuzu Yüklü Tır Devrildi!

Kaza, Haymana’nın Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen küçükbaş hayvan yüklü tır, freninin boşalması sonucu dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan kuzular dereye düşerek ölürken, tır sürücüsü yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA