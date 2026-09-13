Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

İstanbul Eyüpsultan'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan otobüsteki yangında 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 8 kişi de yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Alevlere Teslim Oldu
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İstanbul Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkisinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyere çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 2 CAN KAYBI, 8 YARALI

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama geldi: "18.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde Diyarbakır - İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonrası araçta yangın çıkmıştır.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır."

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