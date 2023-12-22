Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada üç askerin şehit olduğunu dört askerin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, dört teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."