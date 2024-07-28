Kuzey Irak ve Suriye'de 16 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 olmak üzere toplam 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Kuzey Irak ve Suriye'de 16 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

Kaynak: ANKA

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Terörle Mücadele
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