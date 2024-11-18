Kuzey Amerika’nın 'Süper Meyvesi' Yalova’da Yüzleri Güldürdü: Rekor Hasat Başladı

ORGANİK VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRETİM

Yaman, Yalova’da yaklaşık 40 çiftçiyle organik aronya üretimi yaptıklarını, bu üretim için gerekli sertifika üretlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti. “Hem organik hem de coğrafi işaretli olan Yalova aronyası, bu özellikleri sayesinde piyasa değerini daha da artırıyor” diye ekledi.

Yalova’nın aronya üretimi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.