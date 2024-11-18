Kuzey Amerika’nın 'Süper Meyvesi' Yalova’da Yüzleri Güldürdü: Rekor Hasat Başladı
Anavatanı Kuzey Amerika olan ve “süper meyve” olarak bilinen aronya, bu yıl Yalova'daki üreticisinin yüzünü güldürdü. Coğrafi işaret tesciline sahip aronya, özellikle antioksidan zenginliğiyle dikkat çekiyor. Yalova'da 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde başlayan adaptasyon çalışmalarının ardından, şehirde ilk aronya bahçesi 2017 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kuruldu.
Kaynak: İHA
Bu yıl yaklaşık 200 ton aronya üretilen Yalova, 510 dekar alanda 150 çiftçiyle üretim yapıyor. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman, aronya bahçelerinin tam verime ulaşmasıyla birlikte yıllık rekoltenin 500 tona çıkmasını hedeflediklerini belirtti.
KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN
Yaman, Yalova’nın tarım arazilerinin genellikle 5 dekar ve altında olduğunu vurgulayarak, “Yüzde 72,5’i küçük arazilerden oluşan ilimizde, katma değeri yüksek ürünler üretmek zorunlu hale geliyor. Aronya da bu nedenle tercih ediliyor” dedi.
Coğrafi işaretin Yalova aronyasına önemli bir değer kattığına dikkat çeken Yaman, “Şehrimizde üretilen aronya, diğer illere göre 2-3 katı fiyatlarla pazarlanıyor. Bu yıl bir kadın kooperatifimiz, ulusal bir market zinciriyle anlaşma yaparak 12-13 ton aronya temin etti” ifadelerini kullandı.
ORGANİK VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRETİM
Yaman, Yalova’da yaklaşık 40 çiftçiyle organik aronya üretimi yaptıklarını, bu üretim için gerekli sertifika üretlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti. “Hem organik hem de coğrafi işaretli olan Yalova aronyası, bu özellikleri sayesinde piyasa değerini daha da artırıyor” diye ekledi.
Yalova’nın aronya üretimi, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.