Kuzey Amerika'dan Getirilip Yozgat ve Konya'ya Ekildi: Kimse Yetişmesini Beklemezken Şimdi Dallardan Taşıyor
Konya'da, halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen, ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin hasadı başladı. Kansere yakalanan eşinin tedavisi sürecinde aronya ile tanışan ve sonrasında yetiştirmeye başlayan Tahsin Tosun'un bahçesindeki aronya meyveleri tek tek elle toplanıyor.
Konya'da yaşayan Tahsin Tosun, eşinin geniz kanserine yakalanmasının ardından, antioksidan açısından zengin çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi. Bir süre tedavi gören Tosun'un eşi tıbbi tedavisinin başarılı olmasının ardından tükettiği aronya bitkisinin de desteği ile kanseri tamamen atlattı. Tahsin Tosun'un, arkadaşının önerisi üzerine Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde hububat üretimi yapılan arazi arasında, 8 dekarlık alana kurduğu bahçede yetiştirdiği aronya meyvesinin hasadına başlandı.