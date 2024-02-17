'Kuzenimin eşi' dedi, kocası çıktı: Müge Anlı'nın canlı yayınını polis bastı!

Annesini de inkar eden Erva, annesinin Zeynep isimli bir kadın olduğunu öne sürdü. Erva iddialarını daha da ileriye götürerek Hüseyin’in eşinin kuzeni Elif olduğunu da dile getirdi. Doğum belgesinden kimliğe her şeyde kendi kızı olduğu ispatlanan küçük bebek için ise "O benim kardeşim. Yanımda olduğundan annemin de haberi var. Ben bakıyorum kardeşime" dedi.