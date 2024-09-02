Kuyumcularda Yeni Dönem Başladı: Altın Alacaklara Önemli Uyarı

Atayık, ayrıca, "Müşteri mağazanıza geldiğinde, sergileyeceğiniz altın takı ve mücevherleri saniyeler içinde dezenfekte edebiliyorsunuz. Böylece hem müşterilerinizin hem de çalışanlarınızın sağlığını korumuş oluyorsunuz. Mücevher dezenfektanıyla yüzeyleri yüzde 99,99 oranında dezenfekte edebiliyoruz. Yeni salgın risklerinin gündeme geldiği bugünlerde, sektörümüzün öncülük ederek bu sterilizasyon cihazını kullanması, halk sağlığına verdiğimiz önemi bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.