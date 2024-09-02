Kuyumcularda Yeni Dönem Başladı: Altın Alacaklara Önemli Uyarı
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), kuyumculuk sektöründe önemli bir yeniliğe imza atarak, dünyada ve Türkiye'de akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan yüksek teknolojili altın takı ve mücevher hijyen cihazını kuyumcuların hizmetine sundu.
İKO Başkanı Mustafa Atayık, bu cihazın hem kuyumcuların hem de müşterilerin sağlığını koruyacağını belirterek, hijyen cihazını kullanan kuyumculara "Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası" verdiklerini açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle 5 yıllık bir AR-GE sürecinin ardından geliştirilen bu hijyen cihazı, Amerika'dan FDA sertifikası almış ve Almanya'da bağımsız akreditasyon kurumları tarafından test edilerek onaylanmıştır. Atayık, cihazın tanıtımı yapılmadan önce bile kuyumculardan büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
Atayık, ayrıca, "Müşteri mağazanıza geldiğinde, sergileyeceğiniz altın takı ve mücevherleri saniyeler içinde dezenfekte edebiliyorsunuz. Böylece hem müşterilerinizin hem de çalışanlarınızın sağlığını korumuş oluyorsunuz. Mücevher dezenfektanıyla yüzeyleri yüzde 99,99 oranında dezenfekte edebiliyoruz. Yeni salgın risklerinin gündeme geldiği bugünlerde, sektörümüzün öncülük ederek bu sterilizasyon cihazını kullanması, halk sağlığına verdiğimiz önemi bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.