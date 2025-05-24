Kuyumculara Sahte Altın Satmışlar! İki Kişi Yakalandı

Mardin Nusaybin ilçesinde, kuyumculara sahte altın sattığı belirtilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kuyumculara Sahte Altın Satmışlar! İki Kişi Yakalandı

Mardin Nusaybin ilçesinde polis ekipleri, 23 Mayıs 2025 tarihinde iki kuyumcunun sahte altınla ilgili ihbarda bulunması sonrası çalışma başlattı. Yapılan incelemede 1'i kadın 2 şüphelinin, Midyat ilçesinde bir otelde konakladıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla 2 şahıs yakalandı.

Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, 368 bin 940 lira, 800 Amerikan Doları, 5 adet 1 gram altın, 2 adet 0.5 gram altın, 4 adet altın görünümlü metal, 1 adet taşlı beyaz renkli kolye, 12 adet altın görünümlü sarı renkli küpe ve 57 adet kesilmiş şekilde altın görünümlü küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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