Kuyumculara Sahte Altın Satmışlar! İki Kişi Yakalandı

Mardin Nusaybin ilçesinde polis ekipleri, 23 Mayıs 2025 tarihinde iki kuyumcunun sahte altınla ilgili ihbarda bulunması sonrası çalışma başlattı. Yapılan incelemede 1'i kadın 2 şüphelinin, Midyat ilçesinde bir otelde konakladıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla 2 şahıs yakalandı.

Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, 368 bin 940 lira, 800 Amerikan Doları, 5 adet 1 gram altın, 2 adet 0.5 gram altın, 4 adet altın görünümlü metal, 1 adet taşlı beyaz renkli kolye, 12 adet altın görünümlü sarı renkli küpe ve 57 adet kesilmiş şekilde altın görünümlü küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA