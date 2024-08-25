Kuyumcular Aldıkları Altını Neden Büker? Meğer Sebebi Buymuş

KUYUMCULAR BİLEZİKLERİ NEDEN BÜKÜYOR?

Kuyumcular, bileziklerin sertliğini ve kırılganlığını test etmek için bu yöntemi kullanıyor. Ayrıca, bükme işlemi sayesinde bileziğin içinde farklı bir alaşım maddesi olup olmadığı da anlaşılabiliyor. Bu test, bileziğin sahte, imitasyon, kaplama ya da düşük ayarlı olup olmadığını anlamanın en hızlı ve güvenilir yoludur.