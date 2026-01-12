Kuyumcudan 6 Kilo Altın ve 1 Milyon Lira Çalındı! Şüpheliden ‘Pes' Dedirten Savunma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 29 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli, kepengi açarak dükkâna girdi. İçeride yaklaşık 6 kilo altın ile 1 milyon lira nakit parayı alan kişi, olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER AYNI GÜN YAKALANDI

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda olayın faillerinin B.Ö., M.B. ve İ.A. olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin hırsızlığın ardından bir araç satın aldıkları belirlendi. Aynı gün saat 20.00 sıralarında düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 190 bin lira nakit para ile farklı ayar ve gramajlarda altın ele geçirildi. Polis ekipleri, çalıntı olduğu değerlendirilen para, altınlar ve suçtan elde edildiği belirlenen araca el koydu.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİNE ADLİ TEDBİR

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece Berat Öngün (20), tutuklanırken, İ.A. (22) hakkında ev hapsi kararı verildi. M.B. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan Berat Öngün’ün ifadesi de dosyaya yansıdı. Öngün, 28 Aralık gecesi arkadaşlarıyla bir süre kafede vakit geçirdiğini, saat 22.00 sıralarında yemek yedikten sonra evine döndüğünü anlattı. Evde bunaldığını ve dışarı çıktığını söyleyen Öngün, “Abimin dükkânına giderek orada bulunan motosikleti aldım ve dolaşmaya başladım. Kuyumcu dükkanını gördüm ve buraya girmek istedim. Neden bu şekilde davrandığımı bilmiyorum” dedi.

KASAYI AÇIP ALTINLARI ALDI

Ağabeyinin iş yerinden aldığı İngiliz anahtarıyla asma kilidi kırarak kepengi açtığını belirten Öngün, “Önce çekmeceleri kontrol ettim. Bir çekmecede nakit para olduğunu gördüm. Deste halindeki bu paraları aldım. Diğer çekmeceleri kontrol ettiğimde herhangi bir altın göremedim. Ancak bir çekmecede kasa anahtarı olduğunu gördüm. Bu anahtar ile kasayı açtım. Kasadaki gram, çeyrek, Cumhuriyet altını, bilezik ve külçe altın şeklindeki altınları alarak orada bulduğum bir poşetin içerisine doldurdum. Zincir şeklindeki altınları, kolye ve künyeleri ise almadım. Sonrasında kuyumcudan çıkarak doğrudan ikametime gittim. İkametime vardığımda biraz düşündüm. Araba alma fikrine vardım” ifadelerini kullandı.

ALTINLARLA OTOMOBİL SATIN ALDI

Yardım istediği İ.A.’nın, altınların nereden geldiğini sorduğunu, kendisinin ise yolda bulduğunu söylediğini aktaran Öngün, 5 adet 50 gram altın, 12 Cumhuriyet altını ve 40 bin lira nakit parayı cebine aldığını, kalan altın ve parayı ise İ.A.’dan saklamasını istediğini belirtti. Daha sonra M.B. ile birlikte Van’a otomobil almaya gittiklerini söyleyen Öngün, internetten bulduğu aracı 1 milyon 610 bin lira karşılığında altın ve nakit para vererek satın aldığını kaydetti.

Dönüş yolunda Iğdır girişinde polis ekiplerince durdurulduklarını anlatan Öngün, “Aracı satın aldıktan sonra bu araç ile Iğdır’a dönüş yoluna geçtik. Iğdır girişinde polis ekipleri bizi durdurdu ve yakalamamızı yaptı. Ben bu eylemimi tek başıma gerçekleştirdim” dedi.

‘ZARARI KARŞILAMAK İSTİYORUM’

Müştekinin beyan ettiği zarar miktarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Berat Öngün, ““İfademde geçen altın ve para miktarları aldığım tüm altın ve para miktarları kadardır. Zaten Í.A.’nın aracında ve evinde ele geçirilen altın ve paralar ile birlikte benim araç satın alımımda harcadığım altın ve para miktarları çaldığım altın ve para miktarlarının tamamıdır. Bunun dışında herhangi bir altın ya da para çalmadım. Bana bilgisi verilen müşteki beyanında geçen tutarlar fazla miktardadır. Ele geçirilen altın ve paralardan geriye kalan ve harcadığım paraların zararını karşılamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA