Kuyumcudaki Sahte Altın Şüphelileri Yakalandı

Bursa’da, kuyumculara satmak üzere hazır hale getirilmiş sahte gram altınları piyasaya sürmek isteyen 4 kişi, kendilerinden şüphelenen kuyumcuların polise haber vermesiyle yakalandı. Şüphelilerin altın satma çabaları kameralara anbean yansıdı.

Kuyumcudaki Sahte Altın Şüphelileri Yakalandı

Bursa'da, kuyumculara satmak amacıyla piyasaya sürülmek istenen 129 sahte gram altınla ilgili dört kişi yakalandı. Kuyumcuların şüphelenerek polise haber vermesi üzerine, şüpheliler Gemlik ve İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti.

Kuyumcudaki Sahte Altın Şüphelileri Yakalandı - Resim : 1

4 KİŞİ YAKALANDI

İki kuyumcunun sahte altın satışına yönelik ihbarıyla başlayan soruşturma, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerini ortaya çıkardı. Yapılan operasyonla, A.A. (31) ve A.Ç. (41) Gemlik'te, S.A. (21) ve V.E. (37) ise İstanbul'da yakalandı.

Kuyumcudaki Sahte Altın Şüphelileri Yakalandı - Resim : 2

129 GRAM SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, kuyumculara satılmaya hazırlanmış yaklaşık 400 bin lira değerinde 129 gram sahte altın ele geçirildi. Altınlara el konulurken, İstanbul'dan getirilen şüpheliler Bursa'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Bodrum’un Can Suyu Barajda Sevindiren Doluluk, Yüzde 50'yi Buldu Can Suyu İki Barajda Sevindiren Doluluk
Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit Buzlu ve Kaygan Zeminlerde Botların Kaymasını Engelleyen Basit Çözüm! Bu Kadar Basit
Otoyol Kapatan Motosikletçilere Rekor Ceza Otoyol Kapatan Motosikletçilere Rekor Ceza
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz Tırtıklı Yollar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Her Yerde Olsun İsteyeceksiniz
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu