Kuyumcudaki Sahte Altın Şüphelileri Yakalandı

Bursa'da, kuyumculara satmak amacıyla piyasaya sürülmek istenen 129 sahte gram altınla ilgili dört kişi yakalandı. Kuyumcuların şüphelenerek polise haber vermesi üzerine, şüpheliler Gemlik ve İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti.

4 KİŞİ YAKALANDI

İki kuyumcunun sahte altın satışına yönelik ihbarıyla başlayan soruşturma, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerini ortaya çıkardı. Yapılan operasyonla, A.A. (31) ve A.Ç. (41) Gemlik'te, S.A. (21) ve V.E. (37) ise İstanbul'da yakalandı.

129 GRAM SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, kuyumculara satılmaya hazırlanmış yaklaşık 400 bin lira değerinde 129 gram sahte altın ele geçirildi. Altınlara el konulurken, İstanbul'dan getirilen şüpheliler Bursa'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA