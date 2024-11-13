Kuyruğun Başı Var Sonu Yok... Sınırda Büyük Çile! 5 Gündür Bekliyorlar
Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda uygulanan yeni sistemin ardından TIR trafiği oluştu. Yaklaşık 5 gündür sırada beklediklerini söyleyen TIR şoförleri, duruma tepki gösterdi.
Kaynak: İHA
Gürcistan'ın sınırında yeni sisteme geçilen uygulama sonrasında Sarp Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu oluştu. İhracat yüklerini teslim edecekleri adrese ulaştırmak için yola çıkan TIR sürücüleri, Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısında mahsur kaldı.
Art arda sıraya giren TIR’ların dizilmesiyle günleri aşan TIR kuyrukları oluştu. TIR sürücüleri, 4-5 gündür kuyrukta sıra beklediklerini belirterek, duruma bir çözüm bulunmasını istedi.
Kuyruğun ardından Artvin'in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerinde de trafik kilit noktasına geldi. TIR parklarında talep edilen ücreti ödemek istemeyen sürücülerin Karadeniz Sahil Yolu üzerinde araçlarını park etmeleri de aksamalara yol açtı.
“TUVALET SORUNU YAŞIYORUZ”
Kapıda zorluk çektiklerini belirterek 4-5 gündür sıra beklediklerini söyleyen Azerbaycanlı TIR sürücüsü Ulvi Memmedor, “Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz” diye sitem etti.
İşlemlerin uzamasının sebebi olarak ise Gürcistan'ın sınırda yeni bir sisteme geçilmesi belirtildi.