Kuyruğun Başı Var Sonu Yok... Sınırda Büyük Çile! 5 Gündür Bekliyorlar

“TUVALET SORUNU YAŞIYORUZ”

Kapıda zorluk çektiklerini belirterek 4-5 gündür sıra beklediklerini söyleyen Azerbaycanlı TIR sürücüsü Ulvi Memmedor, “Yol kenarında beklemek zorunda kalıyoruz. Bazı bölgeler ilçeye uzak olduğundan tuvalet sorunu yaşıyoruz. Gece yol kenarında park halindeyken uyuyamıyoruz” diye sitem etti.