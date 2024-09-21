Kuvvetli Yağışa Karşı Teyakkuza Geçildi! 24 Saat Nöbet Tutulacak

Sakarya'da etkili olması beklenen kuvvetli yağışa karşı SASKİ, saha çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, gece ve gündüz nöbetleri ile 24 saat boyunca sahada hazır bekleyecek.

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Kuvvetli Yağışa Karşı Teyakkuza Geçildi! 24 Saat Nöbet Tutulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına istinaden şehri bekleyen yerel kuvvetli yağış için teyakkuzda. Meteoroloji tahminlerine göre, 21 Eylül Cumartesi günü metrekareye 21 - 50 kilogram arası yağış düşmesi bekleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz hafta sonu beklenen yağış için tüm hazırlıklarını tamamladı. Beklenen kuvvetli yağışta olumsuzlukların yaşanmaması için yağışın devam ettiği günlerde 24 saat boyunca sahada olacağız. Muhtemel durumlarda vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezimizden bizlere her zaman ulaşabilirler” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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