Kuvvetli sağanak geliyor: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Balıkesir çevreleri aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı