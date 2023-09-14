Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji 14 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini soğuk ve yağmura bırakacak.
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize, Artvin, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı ve Güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık