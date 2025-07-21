Kütayha'da Kaza: 8 Kişi Yaralandı
Kütahya’da meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.
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Kütahya’da bir işçi servisi tankere arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 8 kişi yaralandı.
Kütahya-Eskişehir çevre yolu Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, A.D. yönetimindeki işçi servisi trafik ışıklarında bekleyen İ.K. idaresindeki boş LPG tankerine arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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