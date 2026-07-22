Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, Onlarca Yaralı Var

Kütahya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonucu 31 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. M.E.G., kullandığı 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

31 KİŞİ YARALANDI

Savrulan otobüs, bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 31 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, Onlarca Yaralı Var - Resim : 1

KAPANAN YOL TEKRAR YOL ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti, otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, Onlarca Yaralı Var - Resim : 2

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Trafik kazası Kütahya
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş İddialarına Yanıt, 'DNA Örnekleri Alındı' Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş İddialarına Yanıt, 'DNA Örnekleri Alındı'
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: Yeni Parti Sonrası CHP'de Yol Haritası Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: Yeni Parti Sonrası CHP'de Yol Haritası
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: Yeni Parti Sonrası CHP'de Yol Haritası Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: Yeni Parti Sonrası CHP'de Yol Haritası
Zeydan Karalar Kararını Verdi: Yeni Partiye Katılacak mı? Zeydan Karalar Kararını Verdi: Yeni Partiye Katılacak mı?
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı Yıkan Ölüm Montella’yı Yıkan Ölüm
7 TEMA Gönüllüsüne Tahliye 7 TEMA Gönüllüsüne Tahliye
Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş İddialarına Yanıt, 'DNA Örnekleri Alındı' Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş İddialarına Yanıt, 'DNA Örnekleri Alındı'