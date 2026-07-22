Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, Onlarca Yaralı Var

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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. M.E.G., kullandığı 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

31 KİŞİ YARALANDI

Savrulan otobüs, bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 31 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAPANAN YOL TEKRAR YOL ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikameti, otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA-DHA