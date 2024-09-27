Kütahya’da Yangın Paniği! 1 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Kütahya’da ormana yakın alanda yangın çıktı. Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında bir dönüm alan zarar gördü.

Kütahya’da Yangın Paniği! 1 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yaylacık ormanları başlangıç noktasında akşamüstü saatlerinde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletmeye ait ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işletme arazözü ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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