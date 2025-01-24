Kütahya’da Trafik Kazası
Kütahya'da işçi servisinin önündeki araca çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tavşanlı İlçesi'nde Çevreyolu Caddesi ve Sadık Pembe Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşakta yaşandı.
Alınan bilgilere göre, çevreyolunda Kütahya istikametinden şehir merkezi yönüne gitmekte olan Y.Ö. kontrolündeki 43 S 2152 işçi servisi, önünde aynı yönde seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 43 AFJ 829 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kaza sonucunda 43 AFJ 829 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA