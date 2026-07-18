Kütahya'da Orman Yangını
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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