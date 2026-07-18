Kütahya'da Orman Yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kütahya Orman yangınları
Son Güncelleme:
Ahbap Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlandı: Haluk Levent’in Sağ Kolu Alper Çelik’ten Şok İtiraf Ahbap Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlandı: Alper Çelik’ten Haluk Levent İtirafı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Camları Yumrukladı, Ölüm Tehditleri Savurdu: Beyoğlu'nda 'Israrlı Takip' Dehşeti Camları Yumrukladı, Ölüm Tehditleri Savurdu: Beyoğlu'nda 'Israrlı Takip' Dehşeti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında 17 Yıl Sonra Gelen İtiraf: Enkazı Bulup Günlerce Beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında 17 Yıl Sonra Gelen İtiraf: Enkazı Bulup Günlerce Beklemişler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği
Yavuz Bingöl’den Kötü Haber: Konserini İptal Etti, Ameliyata Alınacak Yavuz Bingöl’den Kötü Haber! Ameliyata Alınacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı: Yıllarca Çözülemeyen 6 Faili Meçhul Cinayette Şok Gelişme Yıllarca Çözülemeyen 6 Faili Meçhul Cinayette Şok Gelişme
CHP’de Düğüm Eylülde Çözülecek: Yönetimin Kaderini Yargıtay Belirleyecek CHP’de Düğüm Eylülde Çözülecek: Yönetimin Kaderini Yargıtay Belirleyecek