Kütahya'da Operasyon: Kağıtlara Emdirilmiş Halde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya’da uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kağıtlara emdirilmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kütahya'da Operasyon: Kağıtlara Emdirilmiş Halde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde L.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan aramalarda 6 parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi, 5 kullanıcı şahsa işlem yapıldı.

Yakalanan L.Y. isimli şahsın ikamet aramasında, 6 parça halinde satışa hazır kağıda emdirilmiş yaklaşık 5 bin 164 içimlik bonzai ve 72,44 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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