Kütahya'da Korkutan Orman Yangını Kontrol Altında

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Kütahya Tavşanlı'nın Elmalı köyü ile Domaniç'in Fındıcak köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 helikopter ve yaklaşık 300 personel sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

70 DEKARLIK ALAN TAHRİP OLDU

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti. Yangının koordineli müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındığını ifade eden Işın, "Yaklaşık 70 dekarlık alan tahrip oldu. En kısa sürede bu alanı yeniden eski haline getirmek için çalışmalarımızı başlatacağız" dedi.

Kaynak: AA